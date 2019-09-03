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Муниципал

19:58

Суд не стал снимать Войтановского с выборов

фото ЗакС политика Суд не стал снимать Войтановского с выборов

Смольнинский районный суд отказался удовлетворять иск главного специалиста-юрисконсультанта администрации «Лиговка-Ямская» Евгения Родина к избирательной комиссии муниципального образования «Лиговка-Ямская». Родин требовал снять с выборов кандидата в мундепы и бывшего депутата Законодательного собрания Вадима Войтановского из-за якобы неполного указания названия фонда, который возглавляет выдвиженец. 

Как сообщил Войтановский ЗАКС.Ру, рассмотрение дела затянулось – судья долго была в совещательной комнате перед вынесением решения. Это произошло из-за политического характера процесса, предполагает кандидат.

- Не знаю, с чем это связано. Не понимаю. Вроде писать не много. Она очень коротко ответила, меньше минуты. Может процесс, совещались… Я так предполагаю, что это всё-таки и политическое решение, - сказал выдвиженец.

Он заявил, что сильно не переживал из-за возможного удовлетворения иска, так как он мог бы подать апелляцию даже на следующей неделе – после выборов. По мнению кандидата, этот иск был крайней попыткой снять его с выборов.

- Я бы сказал, что это последние судороги. Потому что всё, что можно, они перепробовали: и Верховный суд, и ЦИК – я всё прошел уже, - заявил Войтановский.

Напомним, также бывший депутат ЗакСа участвует в выборах в МО «Смольнинское». Там он смог зарегистрироваться как кандидат с помощью Центральной избирательной комиссии.  

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21:46    
Правильно, а то и мимо лиговки пролелит

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