Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:54

На бывших фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве завели административные дела

фото ЗакС политика На бывших фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве завели административные дела

В отношении бывших фигурантов дел о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве Даниила Конона, Сергея Абаничева и Валерия Костенка составлены административные протоколы, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвокатов.

По словам адвоката Натальи Вундер, на Конона и Абаничева завели дела по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех движению транспорта и пешеходов). В отношении Костенка протокол составлен по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), сообщил адвокат Гаджи Алиев.

Пока не сообщается о составлении протокола в отношении еще одного фигуранта этого дела, Владислава Барабанова. Ранее он уже был арестован на 7 суток за участие в митинге. Адвокат Илья Уткин отметил, что ему неизвестно, за что могли бы завести административное дело в отношении его подопечного.

СК 3 сентября объявил о прекращении дел по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении пяти фигурантов. Еще двух – Егора Жукова и Сергея Фомина – перевели под домашний арест.Тверской суд Москвы приговорил двух фигурантов дела к трем и двум годам колонии по делу о применении насилия к правоохранителям.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:43 Азар рассчитывает на закрытие дела против него в связи с общественным резонансом

12:47 Фигуранту "московского дела" дали три года колонии из-за приподнятого забрала шлема росгвардейца

9:10 Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту

3 сентября, 20:57 Главу Либертарианской партии Бойко и активиста Гальперина арестовали из-за акции 31 августа в Москве

3 сентября, 19:54 СК закрыл дело Егора Жукова о массовых беспорядках и перевел его под домашний арест

3 сентября, 18:50 Фигуранты "дела 27 июля" Костенок и Абаничев покинули стены СИЗО

3 сентября, 17:35 Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева

3 сентября, 17:19 Соболь в четвертый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста в Москве

3 сентября, 17:10 Опубликован список кандидатов для "Умного голосования" в Москве

3 сентября, 15:39 Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:50    
12-06 всего 12 минут от времени публикации статьи ушло  на необдуманный высер. "Бздительность - наше оружие", правда, деда? Теперь подотрись.

12:35    
12:06 Бедненький, эк тебя корёжит-то. Несёшь вечно какую-то пургу про "бунтовщиков". Бунт - стихийное восстание, мятеж (посмотри в толковых словарях). Не было никаких восстаний. Люди в соответствии с Конституцией страны вышли протестовать мирно, без оружия, не применяя насилия, не совершая погромов или иного причинения кому-либо ущерба. Они имеют на это полное право. И повод - СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ НА ВЫБОРАХ! Да и нет такого преступления в уголовном кодексе - "бунт". Это всё от того, что ты и твои хозяева - дремучие люди. Ты не на Беглова, часом, работаешь?

12:06    
Прозападных бунтовщиков надо мочить в сортире ежеминутно, ежесекундно! Земля у них должна гореть под ногами!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:17 Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве

13:45 Амосов призвал петербуржцев создать большую гражданскую коалицию   1

13:43 Азар рассчитывает на закрытие дела против него в связи с общественным резонансом

13:15 Роспотребнадзор: У взрыва ракеты в Поморье пока нет опасных последствий   1

13:01 Памфилова: "Во сне будут сниться эти муниципальные выборы в Петербурге"   3

12:47 Фигуранту "московского дела" дали три года колонии из-за приподнятого забрала шлема росгвардейца   4

12:44 УФАС недовольно документацией на уборку свалки в Красносельском районе

12:19 Шульман: По политическим делам нельзя признавать свою вину   4

11:54 На бывших фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве завели административные дела   3

11:27 СМИ: Пилотов разбившегося Су-25 в Ставрополье нашли погибшими   1

10:54 Имя Жореса Алферова получит сад на севере Петербурга

10:20 Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале

9:55 В Архангельске начали централизованное распространение "антимусорных" наклеек   1

9:10 Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту   8

3 сентября, 20:57 Главу Либертарианской партии Бойко и активиста Гальперина арестовали из-за акции 31 августа в Москве   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru