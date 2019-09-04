Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьева арестовали из-за акции 31 августа

Незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Александра Соловьева арестовали на 20 суток за участие в несогласованной акции 31 августа, передает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

Соловьева задержали 3 сентября у его дома. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). При этом не было приведено каких-либо доказательств, что Соловьев был на митинге, отметил адвокат.

Накануне за ту же акцию были арестованы глава Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Также Троицкий суд оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Сама акция 31 августа прошла без задержаний.