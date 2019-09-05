Ройзман: Бросок урной - проявление мужского поведения

Политик Евгений Ройзман, вслед за многими возмущающийся реальными сроками заключения, которые в эти дни выносит суд московским протестующим, отдельно оговорил случай Евгения Коваленко. Накануне, 4 сентября, ему дали 3,5 лет колонии за то, что он швырнул мусорной урной в сторону силовиков, которые били лежащего на асфальте лицом вниз и не сопротивляющегося человека.

"Омоновцы зверски хлестали дубинками лежащего человека и наступали на волосы девчонке, которая пыталась за него заступиться. Коваленко получил срок за мужское поведение, за свое неравнодушие, и, мало того, судья сказала, что нет задекларированного факта, что кого-то били дубинками. А это видела вся страна", - рассудил в эфире "Эха Москвы" бывший мэр Екатеринбурга.

По словам Ройзмана, имел место заведомо неправосудный приговор.

По делу о массовых беспорядках в Москве, касающегося жестокого разгона протестующих 27 июля, с пятерых фигурантов неожиданно сняли обвинения, но зато начали присуждать и реальные сроки. Так, Кирилл Жуков за прикосновение к шлему омоновца получил 3 года лишения свободы. Протестующие в тот день добивались допуска до московских выборов независимых кандидатов. Другого активиста - Вадима Синицу - сумели посадить даже за активность в Twitter, на пять лет.