Участника митинга 27 июля в Москве Коваленко отправили на 3,5 года в колонию за брошенную мусорку

Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии по обвинению в броске урны для мусора в сторону задерживавшего протестующих бойца ОМОНа на митинге 27 июля, передает «Новая газета».

Коваленко признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, он толкнул полицейского, отчего тот упал на гранитные ступени, со спины пытался повалить на землю росгвардейца и бросил в него мусорный бак. При этом, по мнению суда, сами правоохранители насилия к протестующим не применяли.

Смягчающим обстоятельством были признаны наличие престарелой матери на иждивении, хронические заболевание у нее и у него, а также то, что Коваленко является почетным донором. Явку с повинной суд не учел. Прокуратура и потерпевшие росгвардейцы требовали для Коваленко 5 лет лишения свободы.

Ранее были вынесены приговоры еще трем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову назначили три года колонии из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Пострадавший силовик просил не наказывать Жукова «по всей строгости» и отрицал, что ему причинили боль.