В Москве голосовать за губернатора Петербурга планируют 500 человек

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко напомнил, что петербуржцы смогут проголосовать за губернатора в Москве на цифровых участках. Об этом он сказал на встрече с Общественной палатой Петербурга 5 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего создано в столице создано 30 цифровых участков, уточнил Миненко. Он добавил, что голосовать в Москве захотели около 500 петербургских избирателей. Это данные на вечер 4 сентября, пояснил председатель ГИК.

Напомним, также жители Петербурга смогут выбрать губернатора на экстерриториальных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях. Ранее 5 сентября Миненко поделился данными, что туда подано около 18 тысяч заявлений.

София Саттарова

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