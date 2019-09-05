ГИК раздумывает над установкой видеорегистраторов на «дачных» участках

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на встрече с Общественной палатой 5 сентября напомнил, что на экстерриториальных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях не будет видеонаблюдения. Причина - отсутствие технической возможности, заявил Миненко.

Если вести прямую трансляцию, то мобильная сеть будет перегружена, и местные жители не смогут даже вызвать себе скорую помощь, пояснил председатель ГИК. При этом, добавил он, сейчас Горизбирком прорабатывает вопрос оснащения «дачных» участков видеорегистраторами.

София Саттарова

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