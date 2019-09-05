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13:45

Самый популярный "дачный" участок расположился в массиве Мшинское

фото ЗакС политика Самый популярный "дачный" участок расположился в массиве Мшинское

Больше всего заявлений для экстерриториального голосования избиратели Петербурга подали на участке в садоводческом массиве Мшинское. Об этом 5 сентября на встрече с Общественной палатой сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На участке №2370 в Мшинском проголосовать захотели 1100 петербуржцев, рассказал Миненко. По его словам, также популярны СНТ "Дунай", "Восход", "Синявино", "Уют-2" и "Пупышево" - там по 650-500 заявлений. 

В Псковской области больше всего петербуржцев хотят проголосовать в городе Порхов, рассказал Миненко. Он уточнил, что на этот участок получено 313 заявлений.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:59    
Странно, почему они могут приехать и написать заявление на голосование по месту пр[цензура]ания, но приехать проголосовать в город не могут?

Страница 1-ая (всего: 1)
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