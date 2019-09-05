Самый популярный "дачный" участок расположился в массиве Мшинское

Больше всего заявлений для экстерриториального голосования избиратели Петербурга подали на участке в садоводческом массиве Мшинское. Об этом 5 сентября на встрече с Общественной палатой сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На участке №2370 в Мшинском проголосовать захотели 1100 петербуржцев, рассказал Миненко. По его словам, также популярны СНТ "Дунай", "Восход", "Синявино", "Уют-2" и "Пупышево" - там по 650-500 заявлений.

В Псковской области больше всего петербуржцев хотят проголосовать в городе Порхов, рассказал Миненко. Он уточнил, что на этот участок получено 313 заявлений.

София Саттарова

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