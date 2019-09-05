Петербургским либертарианцам не согласовали «послевыборный» митинг

Комитет по вопросам законности отказался согласовывать Либертарианской партии России запланированный на 9 сентября митинг по итогу выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь партии Денис Луговский.

Либертарианцы предложили Смольному три площадки для проведения акции. Чиновники ответили, что на площади Ленина будет проходить праздник «В спорт всей семьей», на Марсовом поле ведутся технические работы, а Багратионовский сквер не сможет вместить указанные в заявке 2000 человек.

В качестве альтернативного места городская администрация предложила Удельный парк на севере Петербурга. По словам Луговского, этот вариант либертарианцы не рассматривают.

Напомним, другой «послевыборный» митинг Смольный согласовал. Он пройдет 10 сентября. Организацией акции занимается группа активистов, проводившая митинги за честные выборы 24 июля и 3 августа.