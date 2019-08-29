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19:24

Смольный согласовал "послевыборный" митинг 10 сентября на площади Ленина

фото ЗакС политика Смольный согласовал "послевыборный" митинг 10 сентября на площади Ленина

Смольный согласовал митинг по итогам выборов губернатора Петербурга и муниципальных депутатов на 10 сентября, сообщил один из заявителей, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

По словам Врански, ему позвонили из комитета по вопросам законности Смольного. Митинг согласован на площади Ленина, начало в 19:30, длительность – полтора часа. Заявленное количество участников – 2 тысячи человек.

Ранее Либертарианская партия подала заявку на еще один «послевыборный» митинг – на 9 сентября. Среди запрошенных площадок – Марсово поле, площадь Ленина и Багратионовский сквер. Муниципальные и губернаторские выборы пройдут 8 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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