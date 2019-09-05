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19:11

Более 30 машин полиции дежурит на площади Ленина

фото ЗакС политика Более 30 машин полиции дежурит на площади Ленина

Около Финляндского вокзала в Петербурге вечером 5 сентября дежурит более 30 машин полиции и ОМОНа. Рядом с площадью Ленина, где сегодня проходит митинг за честные выборы, стоят около 100 сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Участников митинга также ждали традиционные для протестных мероприятий в "гайд-парке" рамки металлодетектора. К началу митинга на площади собралось около ста человек.

Митинг "Против произвола на выборах", организаторами которого выступили такие организации как "Агит Россия", "Бессрочный протест", "Гражданин Пушкин", "Красивый Петербург", "Левый Фронт" и Партия Роста,  был согласован с администрацией города.  На акции ожидаются выступления активистов и кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга. 

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Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:31    
Какое жалкое зрелище ! Надоели они всем, эти записные митинговщики.

22:29    
20-02 Это обычный приём пятиколонного ЗАКСа. Вроде  правда написана, но с подтекстом. Мелкий подленький приём.

20:02   Кирилл  
С чего вас вдруг так рамки смущают? Безопасность на массовых мероприятиях – это самое важное. А уж по какому поводу собрались – дело десятое, знаете ли.

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