СМИ: Членов УИК учат отвлекать наблюдателей на выборах губернатора

В преддверии единого дня голосования членов УИК навещают некие лекторы, проводящие тренинги о технологиях подсчета голосов в пользу «правильного» кандидата, пишет «Новая газета», основываясь, на аудиозаписи, сделанной в стенах одного из УИК Приморского района. Запись также опубликована в сообществе «Наблюдателей Петербурга».

Как пишет издание, лектор («молодой человек лет 30») объяснял ответственным за выборы в частности как организовывать «выгодное» надомное голосование, не привлекая лишнего внимания. В ходе беседы оратор рекомендует членам УИК не использовать не указывать ненастоящие номера телефонов, на случай, если наблюдатели решат проверить число избирателей, участвовавших в выборах в своих квартирах. «Не хотелось бы, чтобы сделали [звонки] по несуществующим квартирам, — предупреждает он. — Мы предполагаем, что этого не будет, и они не поймут. Но телефоны лучше брать реальные». Также он якобы рекомендовал разделить сотрудников избиркомов на группы, чтобы наблюдатели не знали, за кем именно стоит следить.

Отдельная часть выступления приглашенного лектора, чьи речи слышны на аудиозаписи, касается подсчета голосов. Мужчина советовал слушателям рассеивать внимание уставших наблюдателей, делиться на группы и незаметно считать голоса в пользу «правильного» кандидата. Оговаривается и возможность подкупа наблюдателей. При этом отмечается, что особую опасность представляют «идейные» свидетели процесса подсчета голосов – с ними не договориться.