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15:17

СК проверит версию о нападении на Памфилову в связи с ее профессиональной деятельностью

фото ЗакС политика СК проверит версию о нападении на Памфилову в связи с ее профессиональной деятельностью

Следственный комитет проверит версию о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову в связи с ее профессиональной деятельностью, сообщили в СК.

Глава Следкома Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом Памфиловой в центральный аппарат ведомства. В рамках следствия «в предельно сжатые сроки» СК собирается при помощи сил МВД и ФСБ проверить и отработать «каждую возможную версию совершенного преступления», в том числе в связи с профессиональной деятельностью.

На Памфилову напали в ее доме в ночь на 6 сентября. По предварительным данным, она застала злоумышленника на террасе, когда собиралась впустить дом гулявшего по участку кота. Сообщалось, что главу ЦИК несколько раз ударили электрошокером – по информации источника, преступник забыл его включить. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.

Сама Памфилова 6 сентября приняла участие в международной конференции и сообщила, что с ней «все нормально».

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