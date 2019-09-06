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6 сентября, 19:55

Амосов: Мы сумеем организовать контроль за ходом выборов губернатора, не беспокойтесь

фото ЗакС политика Амосов: Мы сумеем организовать контроль за ходом выборов губернатора, не беспокойтесь

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов объявил фактически решенной проблему наблюдения на экстерриториальных участках для голосования в Ленинградской и Псковской областях и пообещал организовать контроль за ходом выборов.

По данным Амосова, запись желающих голосовать за пределами Петербурга уже закончена, и там проголосуют «не больше 180 тысяч человек». «А что это такое? Это 0,5% от числа избирателей. Это не должно существенно повлиять на результат», - отметил Амосов.

По его словам, он ежедневно подписывает «десятки направлений на наблюдение на различных избирательных участках». Амосов напомнил, что будут следить за выборами также «Наблюдатели Петербурга» и штаб Алексея Навального. «Есть политические партии, которые имеют своих представителей в избирательных комиссиях. Мы сумеем, может быть не полностью, но достаточно хорошо, организовать контроль. Не беспокойтесь», - заверил Амосов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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