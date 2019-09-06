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6 сентября, 20:22

Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян

фото ЗакС политика Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 осужденных в стране россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

По словам Рыбина, помилованные россияне – это те, которые уже доставлены из колоний в пункт сбора лиц, участвующих в обмене заключенными между Россией и Украиной. «Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», - сказал адвокат.

Один из россиян, находящийся в списке на обмен, до сих пор не доставлен в пункт и не помилован, уточнил Рыбин. Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет колонии. «Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать», - сказал Рыбин. Он опасается, что это может осложнить ситуацию с обменом.

Об обмене заключенными Украина и Россия договорились к концу лета. По некоторым данным, вероятнее всего он состоится 7 сентября. До этого суд в Киеве под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Его могут обменять на режиссера Олега Сенцова. Также предполагается, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, заключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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