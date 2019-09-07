Освобождение Кокорина и Мамаева побудило Кадырова напомнить россиянам о существовании закона

В тексте, озаглавленном как "Закон есть закон", глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что для самым суровым наказанием для осужденных за хулиганство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стало общественное осуждение, и они его в полной мере понесли. Чиновник приветствовал известие о том, что их освобождают условно-досрочно.

"Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звёзд и всего общества. <...> Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!", - рассудил чеченский руководитель в Telegram-канале.

Раньше Кадыров выражал желание взять скандально известных игроков в футбольный клуб "Ахмат".

Осенью 2018 года, что стало причиной преследования спортсменов, они избивали людей в центре Москвы, находясь в нетрезвом виде. Среди попавшихся им под руку оказался министерский чиновник. Хулиганам дали по полтора года колонии.