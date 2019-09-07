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15:04

Голосовать на "дачных" участках в Псковской области будут 3 тысячи человек

фото ЗакС политика Голосовать на "дачных" участках в Псковской области будут 3 тысячи человек

В Центральную избирательную комиссию на 6 сентября поступило 19896 заявлений от жителей Петербурга, которые будут голосовать на так называемых "дачных" участках за пределами города. С 1 сентября число заявлений от петербуржцев, которые хотят участвовать в выборах в Псковской области, увеличилось на 1099 человек до 3012, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ЦИК РФ. В Ленинградской области число людей, которые будут выбирать губернатора Петербурга, составило 16884 человек (+4373).

За пять дней в два раза увеличилось число избирателей, которые будут голосовать в Петербурге не по месту прописки - с 30229 до 74102 человек.

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Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября не только в городе, но и в Ленинградской и Псковской областях. Городская избирательная комиссия потратила на организацию выборов в двух соседних регионах 7,39 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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