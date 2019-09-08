Председатель ГИК Миненко назвал "фейком" сообщения об избиениях членов УИК

По сведениям руководителя Горизбиркома Виктора Миненко, получившая распространение информация о том, что на некоторых членов участковых избирательных комиссий были совершены утром нападения, - ложь, передает "Фонтанка".

"Сегодня в Петербурге открылись 1944 избирательных участка, работа идет в штатном режиме. Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зеленкой", - уверен глава ГИК.

Отчего Миненко склонен считать эти сведения недостоверными, председатель петербургской комиссии сообщил, что данные "вопросы" относятся к компетенции полиции. "И есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили", - добавил Миненко, не уточнив, впрочем, о ком речь.

Замначальника петербургской полиции по охране общественного порядка Виктор Борисенко заявил, что правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Напомним, сегодня с утра неизвестные побили члена УИК 1619 с правом решающего голоса Георгия Медвинского и облили зеленкой члена УИК 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.

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