Кандидату в мундепы МО "Морской" Галкиной проткнули колеса автомобиля

Кандидат в депутаты МО «Морской» Ольга Галкина сообщила, что неизвестные прокололи два колеса ее автомобиля.

Спущенные колеса своей машины Галкина обнаружила утром 8 сентября, в день муниципальных выборов. По ее словам, автомобиль хорошо знаком ее оппонентам, поскольку машина регулярно фигурирует в их материалах.

В день выборов кандидаты в муниципальные депутаты и члены УИКов столкнулись с трудностями. Члена УИК 1614 Анну Шлейникову облили зеленкой, перед этим предложив деньги за «сговорчивость». Двое неизвестных ударили члена УИК 1619 Георгия Медвинского, когда он направлялся в избирком.

Обновлено 11:25: Галкина обратилась к специалисту, который подтвердил, что колеса были проколоты. На место вызваны сотрудники полиции.

Фото: Ольга Галкина

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