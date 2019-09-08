В Псковской области нашли "выездной" избирательный участок на выборах губернатора Петербурга

В доме отдыха «Голубые озера» в Невельском районе Псковской области обнаружили псевдоизбирательный участок, организованный одной из групп выездного голосования, передает «Новая газета».

На этом «участке» установили переносную урну и кабинку. Голосовавшие сообщили, что за несколько дней до этого с них собрали заявления о надомном голосовании – предположительно, это были члены комиссии. По свидетельству журналистов, к 11:50 там проголосовало 55 человек.

Перед этим корреспонденту «Новой» Денису Короткову не позволили наблюдать за надомным голосованием на УИК 2380 в том же районе. «Высадили из авто и уехали от меня под кирпич, затейники», - сообщил Коротков. На этом участке 219 избирателей, из них 197 голосуют на дому. Площадь Невельского района – 2,5 тысяч километров.

В Гдове явка на выборах губернатора Петербурга к полудню составила 13,26%, сообщили в «Псковской губернии». Всего в списках 195 избирателей, из которых 152 голосуют вне участка.