Горизбирком о "потерявшихся" избирателях: Самое главное, что людям дают возможность проголосовать

На выборах в Петербурге 8 сентября из разных районов вновь поступают жалобы избирателей о том, что они не могут найти себя в списках на своих участках. Массовым явлением такие жалобы были в 2018 году во время выборов президента.

По словам пресс-секретаря Горизбиркома Григория Марголина, в подобных инцидентах нет ничего особенного.

- Как всегда бывает, что люди не могут найти себя в списках избирателей. Но их сверяют по паспорту и вносят в список избирателей. Самое главное, что людям дают возможность проголосовать, - сообщаил он ЗАКС.Ру.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2019 года в Петербурге значилось 3,81 млн горожан, имеющих право голосовать. К утру 8 сентября число избирателей стало меньше на 38 тысяч человек.

Напомним, так называемую "усушку списков" наблюдатели называли одной из главных проблем президентских выборов 18 марта. В Центральном районе из списков избирателей исчезли жители целого дома - система "отправила" их голосовать в Ингушетию, Коми и другие регионы. В целом же, согласно спискам избирателей на январь 2018 года и 18 марта 2018 года, всего за несколько месяцев Горизбирком вычеркнул около 250 тысяч петербуржцев из списка избирателей. Хотя путаница со списками избирателей происходила по всей стране, Петербург стал лидером по числу сообщений об избирателях, не сумевших найти себя в домовых книгах на УИКах.