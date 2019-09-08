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18:53

Миненко считает отстранение членов УИК от Партии роста справедливым

фото ЗакС политика Миненко считает отстранение членов УИК от Партии роста справедливым

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко отчитался о ходе дня голосования в Петербурге перед главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Особое внимание главы ЦИК вызвало спешное удаление нескольких членов избирательных комиссий с правом совещательного и решающего голоса во Фрунзенском районе.

Виктор Миненко в своем отчете сообщил, что по решению суда в этом районе были удалены 13 членов УИК, из них 12 человек - представители Партии роста. Еще 10 исковых заявлений по похожим случаям находится на рассмотрении. 

- Очень жарко идет [кампания] по Фрунзенскому району, где ведет свою борьбу за места в муниципальных советах Партия роста, - заявил глава Горизбиркома. 

По словам Миненко, представители этой партии, входящие в состав УИКов, якобы совершали противоправные действия, проводили фото- и видеосъемку, нарушая тем самым тайну голосования, агитировали в пользу Парти роста.

- Практически все решения Фрунзенского районного суда однотипны, - подчеркнул председатель ГИК. - Были и случаи предложения дженежного вознаграждения за голосование за Партию роста. 

Элла Памфилова в свою очередь заметила, что располагает и иными сведениями и не считает, что в этом случае все так однозначно. Глава Центризбиркома заявила, что по ее сведениям в этом районе ведет борьбу за влияние депутат Госдумы Михаил Романов. 

Виктор Миненко в ответ сообщил, что лично 8 сентября беседовал с депутатом Романовым. Более того, парламентарий якобы уже получил предупреждение о недопустимости вмешательства в ход муниципальных выборов и сейчас "затих", как выразился чиновник. Памфилова предложила при необходимости обратиться в правоохранительные органы и, если того потребуют обстоятельства, лишить депутата неприкосновенности. 

Глава регионального отделения Партии роста и кандидат в муниципальные депутаты МО №72 Павел Швец категорически не согласен с оценкой Миненко о работе членов УИК от партии.

 - Это полная ерунда. Решения были сделаны под копирку с целью устранить членов комиссии. Представьте, человек сидит работает, выдает бюллетени. А ему говорят, вас приглашают в суд. Он говорит, а что случилось? «Не знаем. Езжайте в суд». И выносят решение об отстранении. Тоже самое с «совещателями». Просто заготовка, чтобы устранить наших людей от подсчета, - заявил Швец в беседе с ЗАКС.Ру.

Напомним, ранее стало известно о массовом отстранении членов УИК во Фрунзенском районе по решению суда. Похожие случаи происходят и в других районах города, но наибольшее число подобных исков зафиксировано в Купчино. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:49    
Всё правильно. Этих гадёнышей нельзя допускать не только в депутаты, но и близко к комиссиям.

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