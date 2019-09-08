Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

22:37

Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

фото ЗакС политика Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

По состоянию на 18 часов на выборах губернатора Петербурга в Псковской (50%) и Ленинградской областях (64%) процент явки оказался значительно выше, чем в самом городе (23%). Об этом пишет ИА REGNUM с ссылкой на источник в Горизбиркоме.

"Легитимность и состоятельность данных выборов не подлежит сомнению. Традиция дачная в Петербурге — она живет", - приводятся слова замглавы ГИК Аллы Егоровой.

Во Псковской области открылось 15 участков, в Леннградской - 62. Идея "дачного голосования" не встретила поддержки у председателя ГИК Эллы Памфиловой.

После 0,1 процента обработки голосов побеждает действующий врио Александр Беглов с результатом 83 процента.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:47 Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

22:37 Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

22:31 УИК №220 не пускает наблюдателей смотреть за итогами голосования

22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

22:09 Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре   1

22:02 СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

21:49 Кандидату на 465 УИК не дали присутствовать при подсчете голосов

21:36 К УИКам МО «Морские ворота» привели ОМОН и спортсменов

21:29 В 59 УИКе жалуются на громкую музыку, включенную членами комиссии

21:07 Появились первые данные подсчета голосов за кандидатов в губернаторы   5

20:54 Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка   1

20:44 УИК 211 не принял около 90 заявлений на надомное голосование

20:35 Муниципал: Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

20:33 Председатель УИК 61 отказывается выгонять с участка посторонних   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru