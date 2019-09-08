Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

По состоянию на 18 часов на выборах губернатора Петербурга в Псковской (50%) и Ленинградской областях (64%) процент явки оказался значительно выше, чем в самом городе (23%). Об этом пишет ИА REGNUM с ссылкой на источник в Горизбиркоме.

"Легитимность и состоятельность данных выборов не подлежит сомнению. Традиция дачная в Петербурге — она живет", - приводятся слова замглавы ГИК Аллы Егоровой.

Во Псковской области открылось 15 участков, в Леннградской - 62. Идея "дачного голосования" не встретила поддержки у председателя ГИК Эллы Памфиловой.

После 0,1 процента обработки голосов побеждает действующий врио Александр Беглов с результатом 83 процента.

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