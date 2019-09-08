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22:47

Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

фото ЗакС политика Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров поделился своим мнением об итогах выборов. Он выступил в информационном центре Санкт-Петербургской избирательной комиссии 8 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По мнению Макарова, выборы в Петербурге прошли спокойно. Влияющих на легитимность нарушений нет, считает политик.

- Поступают разные данные. Был, конечно, и накал эмоций, потому что выборы - это всегда эмоции. Эмоции, которые порой захлестывают. Но не было нарушений, которые повлияли на волеизъявление наших избирателей. Таких нарушений, которые повлияли нет. Поэтому, можно с полной уверенностью сказать, что выборы в Санкт-Петербурге проходили в спокойной обстановке, выборы в Санкт-Петербурге будут демонстрировать абсолютно легитимные результаты, - уверен спикер ЗакСа.

Он также сообщил со ссылкой на данные экзит-пулов, что на муниципальных выборах уверенно лидирует «Единая Россия». Он добавил, что есть и приверженцы партии, которые пошли как самовыдвиженцы. Так что «Единая Россия» будет стремится к тому, чтобы в каждом муниципальном совете работала фракция ЕР, заявил спикер.

София Саттарова


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