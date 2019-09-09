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1:29

Защитника СКК обвиняют в порче протокола подсчета голосов

фото ЗакС политика Защитника СКК обвиняют в порче протокола подсчета голосов

Одному из координаторов инициативной группы в защиту СКК «Петербургский» и члену УИК 1308 (Московский район) с правом решающего голоса Петру Глебовскому грозит уголовное дело за порчу протокола об итогах голосования по выборам губернатора. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Глебовский. 

Свою вину он отрицает. По словам Глебовского, протокол скомкал председатель УИК.

- Мне, не смотря на то, что я член УИК с правом решающего голоса, не давали ознакомиться с протоколом, прятали его под стол. Члены комиссии с правом совещательного голоса мешали, придавливали и переворачивали протокол. Председатель комиссии спрятал протокол под стол. Позже председатель поставил печать и передал протокол секретарю. Когда секретарь ознакомлялся, я решил, что тоже могу ознакомиться. Но мне не дали, председатель его скомкал.

Активист отметил, что в помещение школы № 536, где проходило голосование, вызвали полицейских.

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1:38    
Грязная подлость.
 Членов подмыть, председателя - ампутировать.

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