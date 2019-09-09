Миненко: Выборы прошли при минимальном количестве нарушений

Глава Городской избирательной комиссии заявил Виктор Миненко во время пресс-конференции 9 сентября заявил, что выборы в Петербурге прошли с минимальным количеством нарушений.

По его словам, в социальных сетях распространили "фейковые новости", которые впоследствии не подтвердились.

По словам Миненко, официально в ГИК поступило 6 заявлений по выборам губернатора и 175 обращений по общим вопросам.

Напомним, ранее стало известно о массовом отстранении членов УИК во Фрунзенском районе по решению суда. Похожие случаи происходят и в других районах города, но наибольшее число подобных исков зафиксировано в Купчино.

Елена Владыкина

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