Памфилова призвала разобраться в удалении наблюдателей с УИКов в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что ей не нравится ситуация с удалением наблюдателей с избирательных участков в Петербурге через суд, и призвала разобраться в этом.

По ее словам, следует разобраться в мотивах удаления, кто удалял, зачем, какие были причины для этого. Памфилова подчеркнула, что ЦИК не подвергает сомнению решения судов, однако в ситуации надо разобраться. Она отметила, что накануне суд удалил 17 наблюдателей с 12 участков.

Накануне 16 наблюдателей разом отстранил Фрунзенский суд Петербурга. Также в Кировском районе был отстранен член комиссии с правом решающего голоса Тимофей Городилов: комиссия его обвинила в якобы призывах портить бюллетени.