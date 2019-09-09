ГИК: Явка на выборах губернатора составила 30,08%

Председательно Городской избирательной комиссии Виктор Миненко уточнил данные по явке на выборах губернатора Петербурге: по его данным, в электоральном процессе приняли участие 30,08% горожан.

При этом ранее ГИК были озвучены другие цифры - порядка 34%.

Также, как видно на презентации Горизбиркома, после обработки 99% бюллетеней с результатом 64,57% лидирует врио Александр Беглов (при этом на фото видно другую цифру - 64,47%). За ним - Надежда Тихонова (19,22%) и Миахиал Амосов (15,99%).

Подсчеты голосов в муниципалитетах до сих пор продолжаются - многие сопровождаются крупными скандалами и столкновениями членов УИК с наблюдателями.

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