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Новости

11:55

ГИК: Явка на выборах губернатора составила 30,08%

фото ЗакС политика ГИК: Явка на выборах губернатора составила 30,08%

Председательно Городской избирательной комиссии Виктор Миненко уточнил данные по явке на выборах губернатора Петербурге: по его данным, в электоральном процессе приняли участие 30,08% горожан.

При этом ранее ГИК были озвучены другие цифры - порядка 34%.

Также, как видно на презентации Горизбиркома, после обработки 99% бюллетеней с результатом 64,57% лидирует врио Александр Беглов (при этом на фото видно другую цифру - 64,47%). За ним - Надежда Тихонова (19,22%) и Миахиал Амосов (15,99%).

Подсчеты голосов в муниципалитетах до сих пор продолжаются - многие сопровождаются крупными скандалами и столкновениями членов УИК с наблюдателями.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:28    
Дачников с кадетами убираем и получаем  совсем другой пересчет.

14:38    
А по Московскому району СПб явка 74% , её нарисовали в ТИК № 19 непосредственно введя в ГАС выборы любые данные какие им хотелось.

13:42    
Явку рисовали в школах по ночам

13:36   Горожанин  
10%, остальное подневольные.

13:36    
Явка увеличилась как раз на те проценты, которые даёт разница между результатами экзитпола ВЦИОМ по Беглову и результатами голосования за Беглова по данным ГИК. Что, несомненно, свидетельствует о кристальной чистоте прошедших выборов.

13:22    
13:06 Вы не первый раз агитируете за смену конституционного строя без голосования? А вы знаете, как называется такая агитация? Состав для 280 и, возможно, 278 статьи УК РФ.

13:06    
России, россиянам эти буржуазные выборы совершенно не нужны, потому они на них и не ходят по всей России! Даже в Татарии, Башкирии идр.,где она всегда была высокой, явка упала в разы! В России надо установить вместо выборов ДИКТАТУРУ закона и порядка!

13:04    
12:35 Люди работают. Призывы пригожинских троллей, для них, как жжужание мухи для коня. Но политическая ситуация изменилась, и выборы это подтвердили.

12:57    
Явки практически не было, петербуржцы проигнорировали эти ... выборы. Можно натягивать явку до 100%, но сами-то все прекрасно знают , что люди не пришли.

12:35    
Выборы прошли-забудьте! Давайте начнём работать, наконец-то!

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