Активисты сообщили об очереди за "вознаграждением за голосование" на Новосмоленской набережной

У дома 1 на Новосмоленской набережной заметили очередь людей, предположительно, стоящую за вознаграждением за голосование на выборах, сообщил активист Антон Горбацевич.

На опубликованном им видео в некой очереди стоят несколько десятков человек. Активист прошел мимо, люди требовали не снимать их. Зайдя в здание, он попытался пройти в кабинет, но оттуда его вытолкал человек с папкой и, вероятно, некими списками.

Адвокат Ирина Баханович сообщила, что в этом офисе находится штаб команды «Я люблю Васильевский». По ее словам, люди в очереди отказались говорить с ней, заявив, что они стоят по «пенсионным делам».

Накануне на Васильевском острове у избирательных участках заметили людей в зеленых куртках, которые утверждали, что они социологи. По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского, когда «социологи» уронили папку, из нее выпал список кандидатов от организации «Я люблю Васильевский» - это единороссы, которые скрывают свою принадлежность к партии. Корреспондент ЗАКС.Ру на вопрос «социолога» ответил, что проголосовал «за всю пятерку нашу», и пролистав списки, «социолог» отметил, что ему «не надо нигде отмечаться».

Кандидаты в муниципальные депутаты подали заявление в полицию с просьбой проверить этих людей на предмет подкупа избирателей. Они указали, что при составлении договоров на «агитацию» избирателям платили тысячу рублей и еще полторы – после голосования за «определенных кандидатов».

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