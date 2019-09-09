Шишкина: Машины ОМОНа по городу говорят, что выборы не окончены

Лидер петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина обратила внимание на большое количество машин ОМОН на центральных улицах и площадях Петербурга 9 сентября, на следующий день после губернаторских выборов. По ее мнению, это свидетельствует, что выборы еще не окончены.

- Это говорит о неуверенности субъекта власти в том, что результаты могут быть признаны, - подчеркнула Шишкина.

Она также отметила, что "главный кандидат" в губернаторы Петербурга на протяжении всей кампании был окружен политтехнологами, и ей интересно посмотреть, что будет теперь, когда технологи уедут.

- Произойдет ли его восстановление с "Единой Россией"? В какой-то момент он скажет, что его родина там, или будет хранить независимость еще пять лет? - интересуется лидер петербургских эсеров.

Успех оппозиции на выборах в нескольких муниципальных образованиях Шишкина связала в том числе со способностью оппонентов "Единой России" объединиться на время кампании, несмотря на расхождения в политических программах.

- Мы поняли, что есть город и его проблемы, а переговоры Трампа и Меркель волнуют нас меньше всего, - заявила Шишкина.

Сергей Еремеев

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