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Муниципал

13:59

В МО «Красненькая речка» выиграла команда действующего главы совета

фото ЗакС политика В МО «Красненькая речка» выиграла команда действующего главы совета

Согласно данным избирательной комиссии муниципального образования «Красненькая речка», в выборах победили 7 из 10 депутатов прошлого созыва. Среди них, действующий глава совета Александр Абраменко.

В разговоре с ЗАКС.Ру 10 сентября он сообщил, что остальные три новых члена муниципального совета также входят в его команду. Абраменко рассказал, конкуренцию его команде составили люди, которые пошли на выборы устраивать шум.

- Большое количество было различных непонятных спойлеров, людей, для которых был ценен не депутатский мандат, а устраивание скандалов, устраивание каких-то акций, чтобы дискредитировать и дестабилизировать выборы. Но правда восторжествовала, закон восторжествовал, - сказал мундеп.

По его словам, «эти люди» не представляли никакие оппозиционные силы. Они были объединены одной общей целью – создание большей истерики вокруг выборов, уверен Абраменко.

Также он рассказал о планах своей команды по работу в муниципалитете. Они намерены продолжить международное сотрудничество, установить новые контейнерные площадки, организовать места для тренировки собак и другое. То, что еще сделать не успели, уточнил мундеп.

Напомним, в ходе выборов ИКМО «Красненькая речка» прославилось железной дверью с решеткой, которой отгородилась от выдвиженцев в муниципальные депутаты. После визита представителей Центральной избирательной комиссии в муниципальный избирком, дверь выставили на продажу на Avito. Также кандидаты в мундепы заявили, что ИКМО выдает им неправильные документы на открытие счетов, а их бумаги пропадают в стенах комиссии. 

За выдвиженцев вступался депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов. Он просил председателя ЦИК Эллу Памфилову проследить за ситуацией в ИКМО «Красненькая речка».


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