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Муниципал

15:27

ГИК составил протокол на секретаря ИКМО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика ГИК составил протокол на секретаря ИКМО "Екатерингофский"

Городская избирательная комиссия Петербурга составила протокол об административном правонарушении против секретаря избирательной комиссии "Екатерингофский" Лидии Островской по части 1 статьи 5.3 КоАП "Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума", об этом 10 сентября ЗАКС.Ру рассказал кандидат в муниципальные депутаты МО и глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев

По словам Шуршева, в отношении Островский составили протокол об административном правонарушении после того, как в июле 2019 года она трижды отказалась принимать документы на назначение в избирательную комиссию члена с правом совещательного голоса у главы штаба Навального и "яблочницы" Полины Костылевой.  

ИКМО "Екатерингофский" оказался один из самых скандальных избиркомов во время предвыборной кампании. Избирательная комиссия скрывала информацию о том, когда муниципальный совет принял решение о дате назначения выборов. В итоге кандидаты от оппозиции не знали, началась ли официально избирательная кампания. Они обратились в Горизбирком, который признал, что ИКМО "Екатерингофский" скрыл решение о дате назначение выборов. ГИК продлил сроки приема документов. Но независимые участники выборов не могли подать документы на регистрацию кандидатами в избирком из-за фейковых очередей.

В июле ИКМО отказала в регистрации большинству кандидатов от "Яблока" и тем, кого поддержал штаб Навального. Желающие стать мундепами отменили решение ИКМО. Избирком зарегистрировал кандидатов, но позже другие участники выборов, связанные с муниципалитетом, подали иски и потребовали отменить регистрацию оппонентов. Истцы заявляли, что независимые кандидаты, несмотря на решение ГИКа, подали документы позже установленного законом срока. Ленинский районный суд аннулировал регистрацию желающих стать муниципальными депутатами, но Горсуд отменил решение районного суда. 

После выборов окружная избирательная комиссия №60 МО "Екатерингофский" начала подсчет бюллетеней только спустя сутки. Еще один ОИК №53 пересчитал голоса, в результате чего места в муниципальном совете лишилась Полина Костылева. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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