Нилов намерен обратиться в ЦИК по поводу нарушений на выборах в Приморском районе

Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов намерен обратиться с депутатским запросом в ЦИК по поводу выборов в органы местного самоуправления Приморского района Петербурга.

- Конечно, молчать не будем. Будем обращаться в ЦИК, чтобы данные с камер видеонаблюдения были просмотрены, проанализированы и сделаны соответствующие выборы, - заявил депутат ЗАКС.Ру.

Он также намерен предложить Элле Памфиловой официальную комиссию при Центризбиркоме, которая бы занялась исследованием нарушений, «которые уже видны невооруженным глазом».

Особенно депутата возмутила ситуация в МО «Юнтолово», где на одном из участков, по словам представителей «Справедливой России», агрессивно вели себя и мешали работать наблюдателям неизвестные люди неславянской внешности в компании главы местной администрации Светланы Гревцовой.

- Знаете, бывает «цыганочка с выходом». А в «Юнтолово» была «лезгиночка с выходом», организованная госпожой Гревцовой, - отметил Нилов.

Ранее эсеры заявили, что намерены оспорить в судах итоги выборов в нескольких муниципальных образованиях.