Петербургское "Яблоко" выразило солидарность со штабом Навального и движением "Голос"

Лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Екатерина Кузнецова заявила, что ее поразили новости об обысках в штабах Алексея Навального и офисах движения "Голос".

Репрессии в отношении "навальнистов" она связала с успехами проекта "Умное голосование", а в отношении "Голоса" - с работой движения по выявлению нарушений в выборном процессе.

- Обыски у "Голоса" особенно поражают. Не видела ни одного плохого отзыва об их работе, - отметила Кузнецова.

По ее словам, ближе к вечеру 12 сентября петербургское отделение "Яблока" выпустит письменное заявление о сложившейся ситуации.

Сергей Еремеев