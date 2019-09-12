Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"

После потасовки и задержания представителя "Справедливой России" Ильи Шмакова в ИКМО "Озеро Долгое" журналисты обнаружили, что у другого выхода из помещения комиссии в дверях стоит председатель ТИК №9 Вячеслав Субботин, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Субботин держал открытую дверь. Когда представители прессы представились ему и начали съемку, глава ТИК пытался закрыть дверь, но безуспешно - журналисты ее придерживали. В итоге Субботин сбежал внутрь помещения.

Вскоре из этого же помещения выбежал неизвестный мужчина, который ударил в живот журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Сергея Кагермазова и с силой захлопнул дверь.

Напомним, Вячеслав Субботин является сыном главы аппарата Законодательного собрания Михаила Субботина.

UPD 23:40: К зданию ИКМО вновь в сопровождении полиции приехала глава местного избиркома Галина Светлова.

Ранее кандидаты кандидаты в муниципальные депутаты Вячеслав Тутушкин от "Яблока" и Алексей Назаренков от КПРФ, подозревающие, что на местных выборах проходили фальсификации, планировали дежурить всю ночь в ИКМО "Озеро Долгое". Глава местного избиркома Галина Светлова весь день 12 сентября отказывалась пускать кандидатов и членов комиссии в правом решающего голоса в помещение, где хранились бюллетени. Кандидаты подозревали, что данные о результатах выборов были переписаны, а пакеты с бюллетнями вскрыты. Глава ИКМО несколько раз приезжал в комиссию в сопровождении полиции и даже пожарных.

Полиция заставила оппозиционных кандидатов и журналиста ЗАКС.Ру покинуть ИКМО. Члена регионального бюро "Справедливой России" Илью Шмакова силой вынесли из помещения и увезли в 86 отдел полиции.

Сергей Еремеев