Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

12 сентября, 23:20

Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"

После потасовки и задержания представителя "Справедливой России" Ильи Шмакова в ИКМО "Озеро Долгое" журналисты обнаружили, что у другого выхода из помещения комиссии в дверях стоит председатель ТИК №9 Вячеслав Субботин, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Субботин держал открытую дверь. Когда представители прессы представились ему и начали съемку, глава ТИК пытался закрыть дверь, но безуспешно - журналисты ее придерживали. В итоге Субботин сбежал внутрь помещения.

Вскоре из этого же помещения выбежал неизвестный мужчина, который ударил в живот журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Сергея Кагермазова и с силой захлопнул дверь. 

Напомним, Вячеслав Субботин является сыном главы аппарата Законодательного собрания Михаила Субботина. 

UPD 23:40: К зданию ИКМО вновь в сопровождении полиции приехала глава местного избиркома Галина Светлова. 

Ранее кандидаты кандидаты в муниципальные депутаты Вячеслав Тутушкин от "Яблока" и Алексей Назаренков от КПРФ, подозревающие, что на местных выборах проходили фальсификации, планировали дежурить всю ночь в ИКМО "Озеро Долгое". Глава местного избиркома Галина Светлова весь день 12 сентября отказывалась пускать кандидатов и членов комиссии в правом решающего голоса в помещение, где хранились бюллетени. Кандидаты подозревали, что данные о результатах выборов были переписаны, а пакеты с бюллетнями вскрыты. Глава ИКМО несколько раз приезжал в комиссию в сопровождении полиции и даже пожарных

Полиция заставила оппозиционных кандидатов и журналиста ЗАКС.Ру покинуть ИКМО. Члена регионального бюро "Справедливой России" Илью Шмакова силой вынесли из помещения и увезли в 86 отдел полиции.  

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 сентября, 22:58 Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова

12 сентября, 22:15 ИКМО №72 четвертый день не может подвести итоги выборов

12 сентября, 21:39 Кандидаты в мундепы и полиция останутся на ночь в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 19:59 Нилов и Шишкина поговорят с главой "Справедливой России" Мироновым о ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 19:31 Полиция не смогла выгнать кандидатов, требующих справедливости в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 19:00 ГИК признал незаконным бездействие пяти ИКМО

12 сентября, 18:58 Депутаты ЗакСа и активисты уведомили Смольный о митинге против фальсификаций на выборах 17 сентября

12 сентября, 17:58 В ИКМО "Озеро Долгое" приехали пожарные

12 сентября, 17:50 Экс-помощница Милонова через суд требует отменить итоги выборов в МО "Смольнинское"

12 сентября, 16:39 На результаты подсчета голосов в МО "Остров Декабристов" пожаловались в прокуратуру

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12 сентября, 23:20 Муниципал: Неизвестный ударил журналиста "Эха Москвы" в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 22:58 Муниципал: Полиция вынесла из ИКМО "Озеро Долгое" эсера Илью Шмакова

12 сентября, 22:20 Обыски в штабах Навального: «Ответ Кремля на успехи»

12 сентября, 22:15 Муниципал: ИКМО №72 четвертый день не может подвести итоги выборов

12 сентября, 21:39 Муниципал: Кандидаты в мундепы и полиция останутся на ночь в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 20:52 Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи УК РФ   2

12 сентября, 20:25 Инаугурация Беглова назначена на 18 сентября   2

12 сентября, 19:59 Нилов и Шишкина поговорят с главой "Справедливой России" Мироновым о ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

12 сентября, 19:31 Полиция не смогла выгнать кандидатов, требующих справедливости в ИКМО "Озеро Долгое"   3

12 сентября, 19:00 Муниципал: ГИК признал незаконным бездействие пяти ИКМО   1

12 сентября, 18:58 Депутаты ЗакСа и активисты уведомили Смольный о митинге против фальсификаций на выборах 17 сентября   2

12 сентября, 18:45 Подозреваемый по делу о сбитом "Боинге" экс-военный Цемах вернулся домой в ДНР   1

12 сентября, 18:34 Петербургские политики приняли участие в крестном ходе

12 сентября, 18:13 Прокурор просит 6 лет колонии для Павла Устинова, вывихнувшего росгвардейцу плечо   3

12 сентября, 17:58 В ИКМО "Озеро Долгое" приехали пожарные   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru