Эсеру Шмакову могли сломать палец во время задержания в ИКМО "Озеро Долгое"

Члену регионального бюро "Справедливой России" Илье Шмакову могли сломать палец, когда сотрудники полиции вытаскивали его из помещения ИКМО "Озеро Долгое", об этом ЗАКС.Ру сообщила депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова, которая на данный момент находится в 86 отделе полиции.

По словам Тихоновой, сотрудники полиции собираются оставить Шмакова на 48 часов в отделении. При этом официальная причина задержания неизвестна.

Кандидаты в муниципальные депутаты Вячеслав Тутушкин от "Яблока", Алексей Назаренков от КПРФ и член регионального бюро "Справедливой России" Илья Шмаков планировали остаться на ночь в избирательной комиссии "Озеро Долгое". Участники выборов от оппозиции подозревают, что итоги выборов в муниципалитете были сфальсифицированы.

Около 23:00 в ИКМО пришла председатель Галина Светлова, которая потребовала, чтобы все вышли из помещения. Когда Шмаков пыталься выяснить причину выдворения, несколько сотрудников полиции накинулись на него и буквально на руках вынесли из здания. Шмаков при этом кричал, что ему ломают палец.

Председатель ИКМО Галина Светлова после этого зашла в помещение, в котором хранятся бюллетени. Хотя ранее она утверждала, что у нее нет ключей от двери.

Кандидаты от оппозиции возмущены тем, что, согласно протоколам участковых комиссий, они проходили в совет, но позже в ГАС "Выборы" внесли другие данные, по которым побеждали единороссы. По словам оппозиционеров, в ИКМО это объяснили тем, что был пересчет голосов, однако жалобу, по которой якобы проводился пересчет, им не показали и на саму процедуру не пригласили. Кандидаты подозревают, что данные просто переписали и хотят посмотреть, не вскрывались ли пакеты с бюллетенями.

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