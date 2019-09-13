Максим Шевченко: Выборы нужны только как кормушка

Публицист и депутат Владимирской городской думы Максим Шевченко представил свое толкование выборного процесса и объяснение того, почему выборы в России проводятся, несмотря на всю их "декоративность". Его версия прозаична: речь идет о циничном обогащении причастных к процедуре акторов и ни о чем больше.

"Существует целая банда политтехнологов при власти, которые, если друг отменят выборы губернаторов, потеряют эту огромную кормушку. А это миллиарды рублей по всей стране — миллиарды, сотни миллионов на какую-нибудь хрень, на то, чтобы Беглов поехал с лопатой постоял. Мы же не знаем, сколько за это заплачено", - заявил он в эфире "Эха Москвы".

По его словам, выборы, не будучи, в сущности, выборами, являют собой "воровство и заработок" для политтехнологов всех уровней - от администрации президента до мелких муниципалитетов.

Ранее Шевченко на собственном канале обращался к Счетной палате с просьбой провести аудит тех средств, которые расходуются на проведение избирательных кампаний кандидатов, поддерживаемых властью, и выяснить происхождение этих денег. Повторил он свое предложение и в своем новейшем выступлении в СМИ. Он полагает, что деньги могут быть бюджетными.