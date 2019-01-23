18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:25

Смольный решил пополнить запас "лопат Беглова"

Администрация губернатора Северной столицы разместила тендер на покупку 20 лопат стоимостью почти 18 тысяч рублей, свидетельствует информация, размещенная на портале госзакупок.

Исходя из обозначенной суммы, стоимость одного инструмента получается практически эквивалентной цене того, что Александр Беглов в назидание подарил городским чиновникам, не справившимся с зимней уборкой города. Вручил действующий градоначальник, напомним, лопату финской марки Fiskars со своей фамилией, вырезанной на черенке. Данное обстоятельство и послужило поводом для возникновения мема "лопата Беглова".

Согласно техзаданию к закупке, администрации необходимы 10 штыковых и 10 совковых лопат. Информация о возможном наличествовании на черенках приобретаемых инструментов инициалов врио отсутствует.

Добавим, вняв назиданию городского главы, с такими "лопатами Беглова" уже успели показать себя в работе муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

18:21 Вслед за Ингушетией Чечня решила "зафиксировать" границы и с Дагестаном

18:10 Тротуары центральных улиц обрабатывают гранитной крошкой

17:45 Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест

17:35 Альбац: Преследование "Открытой России" - месть Ходорковскому за его расследования   1

17:25 Смольный решил пополнить запас "лопат Беглова"

16:59 За день в Петербурге убрали рекордное количество снега

16:33 Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников   4

16:27 РПЦ жалуется на мошенничество, коснувшееся интернет-пожертвований

15:59 Шульман считает, что "газовый" конфликт выявил суть взаимоотношений Москвы и Чечни

15:30 Миронов возмущен новыми "мусорными" тарифами

15:10 Медведев зол на "Роскосмос" за расточительство и постоянные финансовые нужды   5

14:35 ФАС Петербурга приостановила конкурсы на обновление разметки городских дорог

14:21 В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

14:18 На выборах 2019 года смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.