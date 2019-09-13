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13:17

Профессор Щеглов сравнил "недовольство" Памфиловой с грустью гаишника перед лицом нарушителя

фото ЗакС политика Профессор Щеглов сравнил "недовольство" Памфиловой с грустью гаишника перед лицом нарушителя

Профессор, доктор медицинских наук и общественный деятель Лев Щеглов, регулярно комментирующий петербургскую политику, анекдотически воспринимает известия об очередном "недовольстве" главы ЦИК Эллы Памфиловой тем или иным событием или последствием нынешней выборной кампании. Заявления эти, как ему представляется, нелепы в своей беспомощности, в то время как полномочий у чиновницы достаточно, чтобы решительнее вмешаться в процесс и разобраться с нарушениями.

"Если я еду по встречной полосе, не может гаишник быть недоволен. Он недоволен, он такой расстроенный, слеза течет, он приходит к начальству, домой и жалуется - меня это так ранит, как же так, они так плохо ездят, нарушают закон, я очень недоволен, мне это приносит невыразимые страдания", - провел он ироничную аналогию в эфире "Эха Петербурга".П

По мнению профессора, петербургские муниципальные выборы и затянувшиеся на всю неделю подсчеты и пересчеты голосов уже выглядят настолько скандальными, что их результаты следует безоговорочно и незамедлительно отменить. Решение об этом, считает он, должна принять лично Памфилова, и ей вполне по силам это сделать. Однако веры в такой исход у него нет никакой.

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14:51    
Да, такие выборы надо отменять и состав Икмо увольнять.

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