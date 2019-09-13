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Муниципал

22:31

Глава ИКМО «Остров Декабристов» отрицает давление со стороны районной администрации

фото ЗакС политика Глава ИКМО «Остров Декабристов» отрицает давление со стороны районной администрации

Избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» 13 сентября утвердила результаты голосования, несмотря на большие расхождения данных КОИБов и ручного пересчета. Между тем, в сети стала распространяться аудиозапись, в которой якобы глава избиркома и глава администрации МО обсуждают предполагаемое давление со стороны районной администрации. 

В социальной сети «ВКонтакте» 13 сентября опубликовали аудиозапись разговора между двумя людьми, обсуждающими ситуацию с бракованными бюллетенями, странными решениями избирательной комиссии и давлением на ИКМО. Избранный депутат МО «Гавань» Нэлли Вавилина в посте в соцсети предположила, что один из голосов похож на голос главы ИКМО «Остров Декабристов» Натальи Самусевой. В комментарии под этим постом и.о. главы администрации «Острова Декабристов» Сергей Литвинов написал, что второй голос принадлежит ему.

В опубликованной аудиозаписи Литвинов спрашивает собеседницу, поступали ли ей какие-то угрозы, были ли попытки давления в её адрес со стороны главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина и том, что она не могла принять «никакого другого решения» при повторном пересчете голосов в ИКМО «Остров Декабристов». 

Из опубликованной в сети записи: 

- Тебя вызвали к Ильину, что ли, лично?

- Да.

- И он сказал, что у тебя проблемы будут? 

- Да. 

<...>

- А этот, Эдуард Александрович, который Ильин, он вообще головой-то думает, что делает? Лично сам такое мог сказать?

- Ну, я молчу, вы как бы дальше думайте. 

В разговоре речь также идет о том, что якобы членам избирательной комиссии могли поступать некие угрозы. 

Литвинов в беседе с ЗАКС.Ру заявил о подлинности разговора. Сама Наталья Самусева сказала ЗАКС.Ру, что никакого разговора с Литвиновым не было, а опубликованная запись якобы сделана из отрывков. 

Литвинов рассказал ЗАКС.Ру, что поводом для телефонного разговора стала ситуация 8 сентября, когда Самусева якобы ушла с избирательного участка в администрацию Василеостровского района. 

- В районе половины первого ночи она пришла бледная вся, с серым лицом таким, и молча, ничего никому не говоря, были приняты решения, - поделился наблюдениями Литвинов.

Литвинов по поведению главы ИКМО заподозрил, что она «находилась под сложным психологическим воздействием от каких-то действий или общения с кем-то». Исполняющий обязанности главы местной администрации давно знаком с Натальей Самусевой и считает, что может интерпретировать ее настроение. Накануне, 12 сентября, он якобы смог дозвониться до коллеги и спросил, что происходит и почему избирком согласился с пересчетом голосов 11 сентября, несмотря на многочисленные подозрения в фальсификации в бюллетенях.

Глава избиркома Самусева заявила ЗАКС.Ру, что никто кроме Литвинова, экс-главы МО «Остров Декабристов» Владимира Барканова и его помощника Александра Ермолика никакого давления на нее не оказывал. По мнению Самусевой, Литвинов действует в интересах Барканова и просит признать давление со стороны администрации района, чтобы в дальнейшем аннулировать результаты выборов либо во всем муниципальном образовании, либо в 22-м округе. 

- [В муниципальный совет] проходят люди неугодные ему. У него своих в этой команде нет. <...> Бывший глава муниципального образования остался в одиночестве, и понятно, что теряет должность, - рассказала Самусева. 

Исполняющий обязанности главы местной администрации «Остров Декабристов» Сергей Литвинов действительно считает, что выборы либо в одном округе, либо в муниципалитете нужно отменить. Но он утверждает, что за отмену результатов выборов он выступает не в чьих-либо интересах, а как обычный житель Петербурга.  

Сергей Литвинов отрицал, что он, Барканов или Ермолик оказывали давление на Самусеву. 

 - Человек одно говорит вчера, сегодня она говорит другое. Ну, значит, какое-то воздействие происходит на человека, - вновь предположил и.о. главы местной администрации МО «Остров Декабристов».

Избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» утвердила результаты голосования в 22-м округе, несмотря на большие расхождения между данными КОИБ и ручным пересчетом. После ручного пересчета два кандидата от «Единой России» Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидатка от ЛДПР Анастасия Давыдова получили сотни дополнительных голосов. При этом бюллетени, которые пересматривали члены УИКов имели явные признаки фальсификаций: например, отметки за кандидатов в одном бюллетене могли отличаться цветом или почерком.  

ЗАКС.Ру подробно рассказывал, как проходил пересчет голосов в ИМКО «Остров Декабристов» в материале «Точка Ивановой»

Елена Владыкина

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