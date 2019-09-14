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Муниципал

14:59

Кандидат в мундепы обратилась в Следственный комитет из-за пересчета голосов в МО 21

фото ЗакС политика Кандидат в мундепы обратилась в Следственный комитет из-за пересчета голосов в МО 21

Кандидат в муниципальные депутаты МО 21 Марианна Бакан подала заявление в Следственный комитет из-за пересчета результатов выборов в 57-м округе муниципалитета.

По словам Бакан, из шести первичных протоколов от 9 сентября следовало, что она заняла второе место на выборах с результатом 840 голосов. Эти результаты в ГАС «Выборы» в течение восьми часов не внесли, а 10 сентбря Бакан случайно узнала о пересчете голосов за 20 минут до его начала.

Пересчет был инициирован по жалобам Владимира Репина («Коммунисты России») и Александра Качкина («Единая Россия»), сообщила Бакан. Она утверждает, что эти кандидаты не присутствовали на первичном подсчете голосов. По ее словам, при подсчете появились бюллетени с признаками подлога, были допущены нарушения процедур хранения и пересчета бюллетеней.

В итоге при пересчете голосов на трех УИК – 445,448, 462 – итог голосования изменился, результат Бакан сместился со второго места на седьмое, что не позволяет ей попасть в пятерку избранных муниципальных депутатов. Кроме Следственного комитета, Бакан подала жалобу в Горизбирком, требуя отмены итогов выборов на этом участке.

Ранее Бакан сообщала, что обратилась в прокуратуру, ГИК и ЦИК с требованием признать незаконным пересчет голосов. Бывший кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова также заявляла, что ИКМО 21 незаконно пересчитала голоса в избирательном округе №57, после чего большинство голосов оказалось у кандидата от «Единой России».


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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 МО №21
 
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17:23    
Кто вообще назначает или формирует это Икмо? Таких как это судить надо!

15:47    
Можно обсчитаться на два-три голоса. Но как ошибиться на два порядка? Это лже-пересчеты. Махинаторов судить и посадить, чтобы другой сволочи неповадно было.

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