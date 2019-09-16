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Выборы-2019

Муниципал

10:51

Перов провел одиночный пикет у Смольного с требованием отменить выборы в двух муниципалитетах

фото ЗакС политика Перов провел одиночный пикет у Смольного с требованием отменить выборы в двух муниципалитетах

Кандидат в депутаты местного совета МО «Смольнинское» от Партии Социальной защиты Виктор Перов 16 сентября провел одиночный пикет у здания городской администрации с требованием отменить итоги выборов в двух муниципальных образованиях: «Смольнинском» и «Литейном округе».

Перов считает результаты нечестными. Ранее он заявлял, что призывал своих избирателей ставить в бюллетенях не галочку, а букву П. При подсчете голосов, по его словам, условных знаков не обнаружили.

Представители «Единой России» и Перов подозревают, что бюллетени обрабатывали специальным спреем, благодаря чему напротив фамилий одних кандидатов галочки исчезали, а напротив других появлялись.

Напомним, победу на выборах в «Литейном округе» одержала партия «Яблоко». В «Смольнинском» большинство мест досталось представителям «Яблока», штаба Алексея Навального и общественным активистам из инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания».

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12:59    
Почему в статье не написали, что Виктор ещё стоял с плакатов против ЛГБТ, которое захватило  Литейный округ?

12:14    
Молодец!
Остальным «кинутым» кандидатам в этих муниципальных образованиях нужно объединиться и тоже выходить на пикеты!!!

11:57    
Необходимо перенести все выборы с осени и весны на зиму или лето. Совпадение выборов с психическими осенне-весенними обострениями опротивело.

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