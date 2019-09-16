Дело одного из фанатов "Зенита" о драке с ОМОНом поступило в суд

Петроградский суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении Дениса Первачука, одного из фигурантов дела о драке болельщиков «Зенита» с ОМОНом, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, 3 августа на матче «Зенит» - «Краснодар» в ходе конфликта Первачук ударил замкомандира батальона ОМОНа не менее одного раза в лицо. Следователи полагают, что он действовал умышленно, с целью воспрепятствовать законной деятельности бойца и в ответ на законные требования. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) к производству пока не принято.

Конфликт на матче «Зенит» - «Краснодар» 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки. Двое ОМОНовцев пострадали, у одного из них - перелом костей лица и сотрясение мозга. По делу о нападении на правоохранителей задержаны четыре человека. «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей.