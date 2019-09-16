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16 сентября, 20:53

Шлосберг: Омоновец посадил на 3,5 года не актера Устинова, а самого себя

фото ЗакС политика Шлосберг: Омоновец посадил на 3,5 года не актера Устинова, а самого себя

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг эмоционально отреагировал на известие о реальном 3,5-летнем сроке, который суд вынес актеру Павлу Устинову, обвинив его в якобы причинении физических страданий омоновцу на уличной акции 3 августа. На авторском YouTube-канале, отвечая на вопрос зрителя, политик мрачно ответил, что рожали такого силовика, как и всех, "мама с папой", но судьба его обещает быть незавидной - и вовсе не из-за того, что кто-то соберется мстить ему за сомнительные показания на суде.

"Это печальная история, человеку нужно будет жить с этим всем, и Александр Лягин (омоновец - прим. ЗАКС.Ру) получил эти 3,5 года колонии. Не Павел Устинов, а Александр Лягин получил это лишение свободы, потому что теперь этот приговор лежит на его совести, он будет лежать всю жизнь, и с этим очень тяжело жить, если у человека сохранилась хотя бы капля совести", - считает Шлосберг.

Суд, решив поверить Лягину на слово, постановил, что Устинов после того, как оппонент в шлеме набросился на него как на мирного демонстранта, после физического контакта вывихнул ему плечо. Актера признали виновным в нападении на представителя власти. Режиссер Константин Райкин, чьим учеником ранее являлся Устинов, заявил о том, что вместе с коллегами будет бороться за освобождение несправедливо осужденного москвича.

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