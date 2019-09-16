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19:16

Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

фото ЗакС политика Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

Московский актер Павел Устинов, 16 сентября получивший 3,5 года колонии за якобы имевшее место нападение на омоновца во время летней протестной акции, осужден несправедливо, считает художественный руководитель театра "Сатирикон" и бывший наставник Устинова Константин Райкин. Свое возмущение он выразил в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

"Невиновный человек должен просидеть почему-то три с половиной года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой", - пообещал режиссер.

Ранее Райкин поручился за своего бывшего ученика, признавшись, что у него нет времени, чтобы лично посещать судебные заседания с его участием. 

Инцидент произошел 3 августа: сотрудник Росгвардии напал на мирно шедшего по улице Устинова и после физического контакта пожаловался на вывихнутое плечо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что показания росгвардейца, "благодаря" которым посадили актера, не подорвут общественного авторитета, который якобы есть у этого силового ведомства.

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