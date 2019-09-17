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11:15

Актеры и музыканты запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова

фото ЗакС политика Актеры и музыканты запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова

Российские актеры и музыканты запустили в соцсетях флешмоб в поддержку осужденного участника акции 3 августа в Москве Павла Устинова.

Первым флешмоб запустил актер Александр Паль. В своем Instagram он назвал дело Устинова «сфабрикованным», «произволом и самосудом». Паль заявил, что на это следует обратить внимание властей.

Посты в поддержку Устинова опубликовали актеры Ольга Медынич, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Павел Табаков, Кристина Асмус, Максим Галкин, певцы Павел Артемьев, Алексей Гоман, Сергей Лазарев.

«Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!» - написал Лазарев в своем Instagram.

В комментариях к посту Лазарева отметился его бывший коллега по дуэту Smash!! Влад Топалов. Он заявил, что не согласен с флешмобом, и что по его мнению, сейчас «не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года».

«Такие приговоры – колоссальный перебор, который не способствует ничему: ни укреплению государственности, ни сознательности граждан», - заявил Галкин. По его мнению, приговор Устинову должен быть пересмотрен.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Ему вменили то, что на акции протеста 3 августа в Москве он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при содержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу. Такие же показания дали свидетели в суде, однако Устинова все равно признали виновным.

За Устинова вступился и руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он назвал приговор актеру «просто преступной несправедливостью» и пообещал, что за Устинова будет бороться и он, и Высшая школа сценических искусств, где учился молодой человек.

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14:25    
Голунов... Устинов... с каждой новой фамилией полицейский режим теряет силу.

14:21    
Брысь, актёр, забейся в щель -
Мачи вышли на панель!

14:10    
13:12 АктёрИШКИ? Ну-ну... Особенно от того (или той? или чего-то среднего?), который (-ая,-ое) часто начинает своё испражнение на этом сайте, со слова "браво!".

13:29    
13-12
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13:22    
Корпоративная этика работает. Вспоминается как они бились против налогов... Вспоминается, как они объединились в 96, когда народу было плохо, чтобы опять пьянь затащить в кремль...

13:12    
Если актёришки будут поддерживать бандита Устинова, то может закрыть театры и отправить их на просторы Сибири по-настоящему на Родину поработать?

12:34    
Свободу Павлу Устинову!

12:30    
Возникает подозрение: почему Вишневского полиция не задерживает, а суд не сажает его в тюрьму? Вывод очевиден...

12:21    
12-15
Голубчик, у Вас пероральный ушиб мозга. Рекомендую полный покой.

12:17    
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Его-то наказала, а мы за что мучаемся с этим придурком?
Может он не такой уж идиот? Может и правда троллям платят за полемику, и он специально провоцирует?

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