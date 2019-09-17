После выборов, перед футболом: В Петербурге состоялся митинг по итогам дня голосования

Около 500 человек приняли участие в очередной акции за честные выборы, которая прошла в “гайд-парке” на площади Ленина 17 сентября. Основные требования - отменить итоги голосования в оскандалившихся муниципалитетах и привлечь к ответственности виновных в фальсификациях и недопуске кандидатов. О губернаторских выборах вспоминали реже, но жестче. Например, назвали Александра Беглова “губернатором опричников”.

Несколько часов до начала согласованного митинга против фальсификаций на выборах и политических репрессий в Петербурге лил дождь. Он прекратился буквально через пару минут после начала акции. Когда люди опустили зонты, стало видно, что на площади Ленина собралось порядка 400-450 человек. Рабочий день только заканчивался и примерно за час, что длилось мероприятие, количество пришедших увеличилось человек на 50-100.

Митинг открыла вновь избранный муниципальный депутат МО “Финляндский округ” Светлана Уткина.

- Вы находитесь на моей территории, - пошутила она.

Уткина пообещала, что группа оппозиционных мундепов, появившихся в совете, сделает все, чтобы его работа была максимально открытой.

Заместитель начальника петербургского штаба Алексея Навального Ольга Гусева рассказала, что несмотря на репрессии, обрушившиеся после выборов на “навальнистов”, она и ее соратники духом не падают:

- Я в Следственном комитете больше времени провожу, чем у себя дома. У меня 2 или 3 уголовных дела, но мне наплевать, я продолжу говорить то, что думаю. Как называла Беглова жуликом, так и продолжу это делать.

Выступавшие неоднократно называли скандальные муниципалитеты, в которых, по их мнению, необходимо отменить итоги выборов. Пожалуй, чаще всего звучало МО “Озеро Долгое”, у дверей избирательной комиссии которого не прошедшие в совет после пересчета голосов кандидаты дежурят до сих пор. Лидер фракции “Яблоко” в городском Законодательном собрании Борис Вишневский предположил, что пересчет в “Озере Долгом” был имитирован, а его результат - подделан. Такого же мнения придерживаются оппозиционные кандидаты, оставшиеся за бортом местного совета.

На сцене выступали как молодые оппозиционные депутаты, так и кандидаты, столкнувшиеся с непреодолимыми преградами. Например, выдвигавшийся от Партии Роста Илья Сиялов рассказал, как лишился 100 голосов после пересчета в МО “Пороховые”.

Вскоре в Петербурге совсем стемнело, но освещение на площади Ленина не включили. Единственной подсветкой на территории “гайд-парка” были две лампочки, установленные на сцене самими митинговавшими.

Ближе к концу митинга чаще вспоминали о выборах главы города, прошедших параллельно с муниципальными.

- Кремль продолжает тянуть Беглова за усы в губернаторское кресло, - заявил лидер движения “Красивый Петербург” и участник проекта “Наблюдатели Петербурга” Красимира Врански менее чем за сутки до инаугурации вновь избранного градоначальника.

Врански удивился, что 8 сентября на “горячую линию” “Наблюдателей” пришло порядка 2000 сообщений о нарушениях, но отменить результаты выборов главы города никто не предложил.

Новому градоначальнику посвятил свое выступление и один из главных оппонентов Беглова, депутат ЗакСа Максим Резник. На этот раз уже избранного градоначальника депутат назвал “губернатором опричников”.

- 8 сентября не конец истории, а только начало! Начало неизбежного освобождения Петербурга от клоунов во власти. И те, кто завтра соберутся [на инаугурации], они все прекрасно понимают. Я видел их лица после 8 сентября: они в бешенстве своем фальсификаторском из страха потерять власть. Они знают, что Беглов не губернатор Петербурга, это губернатор опричников. Этот снеговик первомайский никогда не будет губернатором свободных петербуржцев, - заявил Резник со сцены под одобрительные аплодисменты толпы.

Парламентарий также анонсировал новый большой митинг оппозиции, намеченный на начало ноября.

В самом конце продлившейся чуть менее часа акции толпа проскандировала “За любого кроме Беглова”. От двух человек, участвовавших в организации митинга, корреспондент ЗАКС.Ру слышал, что отдельные представители оргкомитета просили не затягивать акцию, чтобы успеть к началу футбольного матча. Спешили не зря. В первом раунде Лиги Чемпионов руководимый выражавшим свою поддержку Беглову Сергеем Семаком “Зенит” открыл счет уже в первом тайме.

текст: Сергей Еремеев /фото: Екатерина Хабидулина

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