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10:32

В Мариинском дворце готовятся к инаугурации Беглова: вокруг полиция и ОМОН

фото ЗакС политика В Мариинском дворце готовятся к инаугурации Беглова: вокруг полиция и ОМОН

В Законодательном собрании Петербурга готовятся к инаугурации избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова: вокруг Мариинского дворца дежурят полицейские и стоят автозаки ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ближайшие к зданию улицы перегорожены машинами ДПС. На Исаакиевской площади также расположились правоохранители. У всех подходящих к Мариинскому дворцу спрашивают документы. 

Журналист-фрилансер Иван Петров принес с собой складной стул. В здание Заксобрания с ним пустили, однако внутри начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина потребовала сдать стул в гардероб.

Журналистам велели следить за инаугурацией по видеотрансляции из малого зала.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:12    
10:39, читая Ваши посты убеждаюсь, что между евроидиотами и отечественными идиотами нет никакой разницы.

10:39    
Беглов наш губернатор! Особенно нравится в нём то, что он ненавистник прозападников, евромерзостей и тд.!

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