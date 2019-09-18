В Мариинском дворце готовятся к инаугурации Беглова: вокруг полиция и ОМОН

В Законодательном собрании Петербурга готовятся к инаугурации избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова: вокруг Мариинского дворца дежурят полицейские и стоят автозаки ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ближайшие к зданию улицы перегорожены машинами ДПС. На Исаакиевской площади также расположились правоохранители. У всех подходящих к Мариинскому дворцу спрашивают документы.

Журналист-фрилансер Иван Петров принес с собой складной стул. В здание Заксобрания с ним пустили, однако внутри начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина потребовала сдать стул в гардероб.

Журналистам велели следить за инаугурацией по видеотрансляции из малого зала.

Сергей Еремеев

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