Беглов стал губернатором Петербурга

В Мариинском дворце 18 сентября проходит церемония вступления в должность губернатора Петербурга Александра Беглова.

Должностной нагрудный знак главы города ему вручил председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров. Перед этим председатель СПбИК передал Беглову заверенную копию решения Горизбиркома об итогах губернаторских выборов, а новоизбранный градоначальник произнес присягу.

Напомним, Беглов победил на губернаторских выборах в первом туре, получив 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%.

До этого с 3 октября 2018 года по решению Владимира Путина он был врио губернатора Петербурга.

Сергей Еремеев

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