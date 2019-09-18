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11:15

Беглов стал губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Беглов стал губернатором Петербурга

В Мариинском дворце 18 сентября проходит церемония вступления в должность губернатора Петербурга Александра Беглова.

Должностной нагрудный знак главы города ему вручил председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров. Перед этим председатель СПбИК передал Беглову заверенную копию решения Горизбиркома об итогах губернаторских выборов, а новоизбранный градоначальник произнес присягу.

Напомним, Беглов победил на губернаторских выборах в первом туре, получив 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%.

До этого с 3 октября 2018 года по решению Владимира Путина он был врио губернатора Петербурга.

Сергей Еремеев


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13:48    
Работал. Назначили.  Включили админресурс на полную.  Рейтинг выше 45% не поднимался. КПРФ смайнали, а вдруг... Явка реальная 23, догнали к ночи до приличных 30.  Голосов реально не выше 50%, не беда, сделаем приличные 65.  Близкий человек же. Вступил.  Поработал. Ушел. Когда?

12:10    
Желаю Беглову ещё победы в Питере над тлетворным влиянием Запада на российскую молодёжь, о котором он говорил ранее! Чтобы у нас в городе не было наркоманов, гомосеков, педофилов и других главных евро"ценностей"!

12:03    
На инаугурацию пришли из администрации президента, но не пустили часть членов горизбиркома. Слабый губер, "хромая утка" с самого начала срока.

11:20    
Поздравляю Беглова! Успехов ему в работе во благо петербуржцев-ленинградцев!

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