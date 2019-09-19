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13:46

Глава Росгвардии высказался за условный срок для Павла Устинова вместо реального

фото ЗакС политика Глава Росгвардии высказался за условный срок для Павла Устинова вместо реального

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что, на месте судьи, назначил бы условный срок актеру Павлу Устинову, а блогеру Владислава Синицу приговорил бы к 3,5 годам колонии, передает ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», - сказал Золотов.

Золотов заявил, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» - сказал он.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.

Приговор Устинову вызвал возмущение общественности. За него заступились многие актеры, шоумены, музыканты, журналисты – даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Устинову до апелляции.

Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии, расценив его ответ в Twitter на один из комментариев о вычислении силовиков по фотографиям в интернете как экстремистский.

 
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14:08    
Да неужели! Золотов снизошёл до просмотра видеозаписи задержания его доблестными подчинёнными Устинова? И предлагает, всего-то, год условно за то, что человека, остановившегося телефон посмотреть, скрутили и избили? Добрейшей души человек. Сразу видно - бывший охранник Путина, прошедший с ним всю "школу" Петербурга 90-х, когда ВВП спал с ружьём.

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