Глава Росгвардии высказался за условный срок для Павла Устинова вместо реального

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что, на месте судьи, назначил бы условный срок актеру Павлу Устинову, а блогеру Владислава Синицу приговорил бы к 3,5 годам колонии, передает ТАСС.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», - сказал Золотов.

Золотов заявил, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» - сказал он.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.

Приговор Устинову вызвал возмущение общественности. За него заступились многие актеры, шоумены, музыканты, журналисты – даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Устинову до апелляции.

Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии, расценив его ответ в Twitter на один из комментариев о вычислении силовиков по фотографиям в интернете как экстремистский.